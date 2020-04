மாவட்ட செய்திகள்

மருந்து கடைகளில்டாக்டர்கள் பரிந்துரைச்சீட்டு இன்றி மருந்துகள் விற்றால் நடவடிக்கைபோலீசார் எச்சரிக்கை + "||" + Pharmacies and drug stores Action if doctors sell drugs without a prescription

