மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு மக்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் - மண்டல சிறப்பு அதிகாரி கருணாகரன் பேட்டி + "||" + Corona prevention measures People need to cooperate Interview with Zonal Special Officer Karunakaran

கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு மக்கள் ஒத்துழைப்பு அளிக்க வேண்டும் - மண்டல சிறப்பு அதிகாரி கருணாகரன் பேட்டி