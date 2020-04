மாவட்ட செய்திகள்

முதியவர்கள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்காக சென்னையில் 3 நடமாடும் 'கொரோனா' பரிசோதனை மையம்

For the Elderly, the Disabled in Chennai 3 Mobile Corona Testing Center

