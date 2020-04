பட்ஜெட்

காணொலி காட்சி மூலம் பெங்களூரு மாநகராட்சி பட்ஜெட் இன்று தாக்கல் - கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு பணிகளுக்கு முக்கியத்துவம் + "||" + By video display Bangalore Municipal Budget to be filed today Corona virus prevention work Importance

