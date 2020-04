மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டத்தில், ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்த்தப்படாது - கலெக்டர் அறிக்கை + "||" + In the district, the curfew will not be relaxed - Collector's report

மாவட்டத்தில், ஊரடங்கு உத்தரவு தளர்த்தப்படாது - கலெக்டர் அறிக்கை