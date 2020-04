மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கால் கால்நடைகளுக்கு உணவாகும் முலாம்பழங்கள்கடனை அடைக்க முடியாததால் விவசாயிகள் கவலை + "||" + Farmers worry about not being able to pay off debt

ஊரடங்கால் கால்நடைகளுக்கு உணவாகும் முலாம்பழங்கள்கடனை அடைக்க முடியாததால் விவசாயிகள் கவலை