மாவட்ட செய்திகள்

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட 5 பேருக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை: பரிசோதனை முடிவில் உறுதியானது + "||" + 5 of the isolates do not have corona infection: the test results are conclusive

தனிமைப்படுத்தப்பட்ட 5 பேருக்கு கொரோனா தொற்று இல்லை: பரிசோதனை முடிவில் உறுதியானது