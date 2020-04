மாவட்ட செய்திகள்

சேதுபாவாசத்திரத்தில்வெளியூர் மீன் வியாபாரிகளால் கொரோனா பரவும் அபாயம்கட்டுப்பாடுகளை அதிகரிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை + "||" + Risk of corona spread by outdoors fishermen Public demand to increase restrictions

சேதுபாவாசத்திரத்தில்வெளியூர் மீன் வியாபாரிகளால் கொரோனா பரவும் அபாயம்கட்டுப்பாடுகளை அதிகரிக்க பொதுமக்கள் கோரிக்கை