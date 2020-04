மாவட்ட செய்திகள்

மராட்டியத்தில் கடந்த 36 மணி நேரத்தில் கொரோனாவால் 835 பேர் பாதிப்பு - முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே தகவல் + "||" + In Maharashtra In the last 36 hours 835 casualties by Corona First-Minister Uttav Thackeray reported

மராட்டியத்தில் கடந்த 36 மணி நேரத்தில் கொரோனாவால் 835 பேர் பாதிப்பு - முதல்-மந்திரி உத்தவ் தாக்கரே தகவல்