மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து மீண்டார்; டெல்லி மாநாடு சென்று வந்தவர் உருக்கமான வேண்டுகோள் - “நமது உயிரை காக்க போராடும் சுகாதாரம், மருத்துவ துறையினருக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டும்”