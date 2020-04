மாவட்ட செய்திகள்

மங்கலம்பேட்டை அருகே, முதியவர் அடித்துக் கொலை- தப்பி ஓடிய தந்தை-மகனுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு + "||" + Near Mangalampet, old man Slaughter - Police escort to escaped father-son

மங்கலம்பேட்டை அருகே, முதியவர் அடித்துக் கொலை- தப்பி ஓடிய தந்தை-மகனுக்கு போலீஸ் வலைவீச்சு