மாவட்ட செய்திகள்

வி.களத்தூர் போலீஸ் நிலையத்தில் பணியாற்றியபோலீசார்-ஊர்க்காவல் படையினர் தனிமைப்படுத்தப்பட்டனர் + "||" + He worked at the V. Kalathur police station The police-guards were isolated

