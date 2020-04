மாவட்ட செய்திகள்

நோய்தொற்று பரவும் அபாயம்: பயன்படுத்திய முகக்கவசம், கையுறைகளை சாலையில் வீசி எறியாதீர்கள் - பொதுமக்களுக்கு சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் வேண்டுகோள் + "||" + Risk of infection: Used armor, gloves Do not throw on the road

