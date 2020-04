மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இன்று முதல் முக கவசம் அணியாமல் வெளியில் வருபவர்களை கண்காணிக்க நடவடிக்கை - கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி பேச்சு + "||" + Thoothukudi district from today Those who come outside without wearing a face shield Action to monitor Talk by Collector Sandeep Nanduri

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் இன்று முதல் முக கவசம் அணியாமல் வெளியில் வருபவர்களை கண்காணிக்க நடவடிக்கை - கலெக்டர் சந்தீப் நந்தூரி பேச்சு