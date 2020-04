மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டியில் ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு மளிகை பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ வழங்கினார் + "||" + Kadambur Raju presented a package of groceries to ration card holders at Kovilpatti

கோவில்பட்டியில் ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு மளிகை பொருட்கள் அடங்கிய தொகுப்பு - அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜூ வழங்கினார்