மாவட்ட செய்திகள்

திருமுருகன்பூண்டி அருகே, கூடுதல் நிவாரண பொருட்கள் வழங்கக்கோரி பொதுமக்கள் திரண்டதால் பரபரப்பு + "||" + The public is flocking to Thirumuruganpundi for additional relief items

திருமுருகன்பூண்டி அருகே, கூடுதல் நிவாரண பொருட்கள் வழங்கக்கோரி பொதுமக்கள் திரண்டதால் பரபரப்பு