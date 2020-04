மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் ரேஷன் கடைகளில் ரூ.500-க்கு மளிகை தொகுப்பு வினியோகம் + "||" + Ration stores throughout the district Grocery package delivery for Rs.500

