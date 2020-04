மாவட்ட செய்திகள்

‘சென்னையே சவாலுக்கு தயாரா?’ முக கவசம் அணிந்து செல்பி எடுத்து ‘டுவிட்டரில்’ பதிவிடுங்கள் - மாநகராட்சி புதுவிதமான விழிப்புணர்வு + "||" + Chennaiye Ready for the challenge Wearing face shield Take the selfie Post it on Twitter Municipal awareness

