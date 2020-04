மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் 1,700 பேருக்கு வீட்டு கண்காணிப்பில் சிகிச்சை + "||" + Throughout the district 1,700 people under house monitoring

மாவட்டம் முழுவதும் 1,700 பேருக்கு வீட்டு கண்காணிப்பில் சிகிச்சை