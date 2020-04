மாவட்ட செய்திகள்

ஈரோட்டில் தி.மு.க. சார்பில் 3 ஆயிரம் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரண பொருட்கள் - மாவட்ட செயலாளர் சு.முத்துசாமி வழங்கினார் + "||" + DMK District Secretary in Erode S.Muthusamy distributed relief items to 3 thousand families on their behalf

ஈரோட்டில் தி.மு.க. சார்பில் 3 ஆயிரம் குடும்பத்தினருக்கு நிவாரண பொருட்கள் - மாவட்ட செயலாளர் சு.முத்துசாமி வழங்கினார்