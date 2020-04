மாவட்ட செய்திகள்

அரசு ஆஸ்பத்திரி பணியாளர்கள் உள்பட மேலும் 4 பேருக்கு கொரோனா - மதுரையில் பாதிப்பு எண்ணிக்கை 50-ஆனது + "||" + Four more people, including government hospital staff, were hit by 50 at Corona-Madurai

