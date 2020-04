மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை அருகே, அம்மிக்கல்லை தலையில் போட்டு தாய்-தந்தை கொடூர கொலை - திருமணம் செய்து வைக்க தாமதப்படுத்தியதால் வாலிபர் ஆத்திரம் + "||" + Near Thiruvannamalai Put the amic stone on the head Mother- father brutal murder

திருவண்ணாமலை அருகே, அம்மிக்கல்லை தலையில் போட்டு தாய்-தந்தை கொடூர கொலை - திருமணம் செய்து வைக்க தாமதப்படுத்தியதால் வாலிபர் ஆத்திரம்