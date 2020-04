மாவட்ட செய்திகள்

நிவாரணம் கிடைக்காத மீனவர்கள் மீன்வளத்துறை அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளலாம்கலெக்டர் பிரசாந்த் வடநேரே தகவல் + "||" + Fishermen who do not get relief can contact the Fisheries Office

