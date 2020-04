மாவட்ட செய்திகள்

மருத்துவமனைக்கு செல்ல பணம் இல்லை: தையல் தொழிலாளியின் உயிரை பறித்த வறுமை - 2 குழந்தைகளுடன் மாற்றுத்திறனாளி மனைவி தவிப்பு + "||" + No money to go to the hospital: Which claimed the lives of tailor poverty

மருத்துவமனைக்கு செல்ல பணம் இல்லை: தையல் தொழிலாளியின் உயிரை பறித்த வறுமை - 2 குழந்தைகளுடன் மாற்றுத்திறனாளி மனைவி தவிப்பு