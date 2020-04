மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு தளர்வு: திருவிழாபோல் அலைமோதும் மக்கள் கூட்டம் - தொற்று பரவும் அபாயம் + "||" + Curfew relaxation: Meeting of people like the festival - The risk of spreading the infection

ஊரடங்கு தளர்வு: திருவிழாபோல் அலைமோதும் மக்கள் கூட்டம் - தொற்று பரவும் அபாயம்