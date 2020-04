மாவட்ட செய்திகள்

ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே, ஊருணியில் மூழ்கி சிறுவன் பலி - அண்ணன்-அக்காள் கண் எதிரே பரிதாபம் + "||" + Near Srivaikundam, Immersed in uruni The little boy Kills Annan Akka Opposite eye Awful

ஸ்ரீவைகுண்டம் அருகே, ஊருணியில் மூழ்கி சிறுவன் பலி - அண்ணன்-அக்காள் கண் எதிரே பரிதாபம்