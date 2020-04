மாவட்ட செய்திகள்

முதியோர்களை கவனிப்பவர்களுக்கான போக்குவரத்து அனுமதி சீட்டு மே 3-ந்தேதி வரை நீட்டிப்பு - மாநகராட்சி அறிவிப்பு + "||" + For those who care for the elderly Transit Permit Extension until May 3rd Corporation Announcement

