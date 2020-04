மாவட்ட செய்திகள்

சமூக இடைவெளியை விவசாயிகள் கடைபிடிக்காததால் விருத்தாசலம் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடம் மூடல் - கலெக்டர் நடவடிக்கை + "||" + Because farmers do not adhere to the social gap Regulation of circumcision Closure of the Sales Outlet

சமூக இடைவெளியை விவசாயிகள் கடைபிடிக்காததால் விருத்தாசலம் ஒழுங்குமுறை விற்பனைக்கூடம் மூடல் - கலெக்டர் நடவடிக்கை