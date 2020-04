மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அரசு ஒப்பந்த டாக்டர்களின் சம்பளம் உயர்வு - முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா அறிவிப்பு + "||" + Corona is involved in prevention Increase of salaries of government contract doctors First-Minister Yeddyurappa Announced

கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அரசு ஒப்பந்த டாக்டர்களின் சம்பளம் உயர்வு - முதல்-மந்திரி எடியூரப்பா அறிவிப்பு