தெலுங்கானா மாநிலத்தில் இருந்துநாகர்கோவிலுக்கு சரக்கு ரெயில் மூலம் மேலும் 2,650 டன் அரிசி வந்தது + "||" + From the state of Telangana An additional 2,650 tonnes of rice came to Nagercoil by freight train

