மாவட்ட செய்திகள்

வடவள்ளி பகுதியில், கடைகளை வாரத்துக்கு 4 நாட்கள் அடைக்க போலீசார் உத்தரவு + "||" + In the Vadavalli area, Shops weekly The police are ordered to stay for 4 days

வடவள்ளி பகுதியில், கடைகளை வாரத்துக்கு 4 நாட்கள் அடைக்க போலீசார் உத்தரவு