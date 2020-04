மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட அரக்கோணம் செவிலியர் சென்னை மருத்துவமனையில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டார் - மாவட்ட கலெக்டர் தகவல் + "||" + Coronavirus infected Arakkonam nurse He was isolated in a Chennai hospital

