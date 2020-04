மாவட்ட செய்திகள்

சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்காமல் சாலைகளில் சென்ற பொதுமக்கள்: போலீசார் எச்சரித்து அனுப்பினர் + "||" + Civilians who went on the roads without observing the social gap: The police were alerted and sent

