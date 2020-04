மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கை மதித்து ‘சமூக தொற்று பரவாமல் தடுக்க வீட்டிலேயே இருங்கள்’ - பொதுமக்களுக்கு கலெக்டர் அண்ணாதுரை வேண்டுகோள் + "||" + Respecting the curfew To prevent the spread of social infections Stay at home Collector Annadurai request to the public

