தஞ்சை மருத்துவக்கல்லூரி மருத்துவமனையில்கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெறுபவர்களுக்கு உணவு வழங்க ரோபோ + "||" + Robot to provide food to those who are being treated for coronavirus

