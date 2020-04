மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கு விதி மீறல் அதிகரிப்பு:“கடைகளை மூடும் நிலையை உருவாக்கி விடாதீர்கள்”பொதுமக்களுக்கு நாராயணசாமி வேண்டுகோள் + "||" + “Do Not Create a Closure of Stores” Narayanasamy appeals to the public

ஊரடங்கு விதி மீறல் அதிகரிப்பு:“கடைகளை மூடும் நிலையை உருவாக்கி விடாதீர்கள்”பொதுமக்களுக்கு நாராயணசாமி வேண்டுகோள்