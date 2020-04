மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கை மீறி வெளியூரில் இருந்து வரும் நபர்களால் கொரோனா பரவும் அச்சம்சோதனைச்சாவடியில் தீவிர சோதனைக்கு பிறகே காய்கறி வாகனங்களுக்கு அனுமதி + "||" + Vegetable vehicles allowed only after intensive inspection at checkpoint

