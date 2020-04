மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூரை சுற்றி 8 கிலோ மீட்டருக்குஇன்று முதல் 3 நாட்களுக்கு முழு ஊரடங்குகலெக்டர் அறிவிப்பு + "||" + For around 8km around Perambalur Full curfew for 3 days from today

