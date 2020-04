மாவட்ட செய்திகள்

பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில்அரசு அலுவலக பணிகள் 33 சதவீத ஊழியர்களை கொண்டு இயங்கின + "||" + Government office work accounted for 33 percent of the workforce

