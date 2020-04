மாவட்ட செய்திகள்

புளியங்குடியில் பெண்கள் உள்பட மேலும் 5 பேருக்கு கொரோனா - தென்காசியில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 38 ஆக உயர்வு + "||" + In puliyankuti Corona for 5 more, including women The number of victims in Tenkasi rises to 38

புளியங்குடியில் பெண்கள் உள்பட மேலும் 5 பேருக்கு கொரோனா - தென்காசியில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை 38 ஆக உயர்வு