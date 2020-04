மாவட்ட செய்திகள்

பென்னாகரம் அருகே மலை கிராமங்களுக்கு கழுதைகள் மூலம் கொண்டு செல்லப்பட்ட கொரோனா நிவாரண பொருட்கள் + "||" + Corona relief items carried by donkeys to mountain villages near Pennagaram

