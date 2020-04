மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா பாதித்த லாரி டிரைவருடன் பயணித்தவர்: ஊத்தங்கரை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் மாற்று டிரைவருக்கு சிகிச்சை + "||" + Corona passenger with lorry driver: Treatment of a replacement driver at Oothankara Government Hospital

கொரோனா பாதித்த லாரி டிரைவருடன் பயணித்தவர்: ஊத்தங்கரை அரசு ஆஸ்பத்திரியில் மாற்று டிரைவருக்கு சிகிச்சை