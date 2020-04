மாவட்ட செய்திகள்

ஊரடங்கில் இருந்து விலக்கு:திருச்சியில் கட்டுமான பணிகள் தொடங்கினகிராமப்புறங்களில் உளுந்து அறுவடை பணிகள் தீவிரம் + "||" + Construction work has begun in Trichy Intensive harvesting in the rural areas

ஊரடங்கில் இருந்து விலக்கு:திருச்சியில் கட்டுமான பணிகள் தொடங்கினகிராமப்புறங்களில் உளுந்து அறுவடை பணிகள் தீவிரம்