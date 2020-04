மாவட்ட செய்திகள்

தடை செய்யப்பட்ட நேரத்தில் திறந்திருந்த மளிகைக்கடைக்கு ‘சீல்’ + "||" + It was open at the time of the ban Grocery shop 'sealed'

தடை செய்யப்பட்ட நேரத்தில் திறந்திருந்த மளிகைக்கடைக்கு ‘சீல்’