மாவட்ட செய்திகள்

அரசின் நடவடிக்கைகளில் தலையிட்டு கவர்னர் தேவையில்லாமல் குழப்பம் ஏற்படுத்துகிறார் அமித்ஷாவிடம், நாராயணசாமி புகார் + "||" + Interfering with the activities of the state Narayana Swamy complains to Amit Shah

அரசின் நடவடிக்கைகளில் தலையிட்டு கவர்னர் தேவையில்லாமல் குழப்பம் ஏற்படுத்துகிறார் அமித்ஷாவிடம், நாராயணசாமி புகார்