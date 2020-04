மாவட்ட செய்திகள்

இருசக்கர வாகனத்தில் ஒருவருக்கு மேல் சென்றால் வாகனம் பறிமுதல்: அமைச்சர் தங்கமணி எச்சரிக்கை + "||" + More than one person in a two-wheeler - Minister Thangamani warns

இருசக்கர வாகனத்தில் ஒருவருக்கு மேல் சென்றால் வாகனம் பறிமுதல்: அமைச்சர் தங்கமணி எச்சரிக்கை