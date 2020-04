மாவட்ட செய்திகள்

மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே குட்டையில் மூழ்கி 2 சிறுவர்கள் பலி + "||" + 2 boys drowned in a hut near the bungalow

மூங்கில்துறைப்பட்டு அருகே குட்டையில் மூழ்கி 2 சிறுவர்கள் பலி