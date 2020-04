மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் பரபரப்பு சம்பவம்:கொரோனா வார்டில் இருந்து தப்பி வந்ததாக கூறிய நபர்108 ஆம்புலன்சில் அழைத்துச்சென்று பரிசோதனை + "||" + The person who claimed to have escaped from Corona Ward 108 Ambulance Takes Test

தஞ்சையில் பரபரப்பு சம்பவம்:கொரோனா வார்டில் இருந்து தப்பி வந்ததாக கூறிய நபர்108 ஆம்புலன்சில் அழைத்துச்சென்று பரிசோதனை