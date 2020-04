மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை-திருவாரூரில், ஒரே நாளில்கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை பெற்று வந்த 12 பேர் குணம் அடைந்தனர் + "||" + In Tanjore-Tiruvarur, overnight 12 people who were treated for coronavirus were treated

