மாவட்ட செய்திகள்

மண் வளம் காக்க பசுந்தாள் உரப்பயிர்களை சாகுபடி செய்ய வேண்டும்வேளாண் அறிவியல் நிலைய பேராசிரியர் அறிவுறுத்தல் + "||" + Green manure should be cultivated to maintain soil fertility Professor of Agricultural Sciences

மண் வளம் காக்க பசுந்தாள் உரப்பயிர்களை சாகுபடி செய்ய வேண்டும்வேளாண் அறிவியல் நிலைய பேராசிரியர் அறிவுறுத்தல்